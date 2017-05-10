Во время майских праздников пограничники не впустили в Украину более 200 россиян

Во время майских праздников пограничники отказали в пропуске через государственную границу Украины почти 220 гражданам Российской Федерации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в период с 28 апреля по 9 мая пограничниками было оформлено около 2,7 млн человек и почти 600 тыс. транспортных средств.

«Также во время праздников было реализовано более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов и по разным причинам отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в этот период сотрудниками Госпогранслужбы задержаны почти 1 тысячу человек за незаконное пересечение государственной границы, из которых 27 – нелегальные мигранты. Кроме того, во время незаконного перемещения через границу выявлено 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях пресечено перемещение наркотических и психотропных веществ, а также пресечено незаконное перемещение товаров и грузов на общую сумму свыше 3 млн грн.

Также сказано, что во время майских праздников сотрудниками Госпогранслужбы оформлены 982 члена команд участников международного песенного конкурса «Евровидение-2017» и 87 участников Чемпионата мира по мотокроссу.

Как сообщал УНИАН, в некоторых городах Украины 9 мая произошли столкновения: пострадали 8 полицейских, задержаны около 50 человек. Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.