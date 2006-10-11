Кабмин принял постановление о квотировании экспорта зерна

Постановление Кабинета Министров о квотировании экспорта зерновых принято, но официальной информации о его подписании нет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины, отметив, что постановление сейчас проходит доработку и согласование

Напомним, Минагрополитики разработало проект постановления Кабинета Министров о введении квотирования экспорта пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы с целью предотвращения угрозы продовольственной безопасности страны. Предлагается установить до 31 декабря 2006 г. экспортные квоты в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

В постановлении отмечается, что установление квот, рассчитанных на основе уточненного баланса спроса и предложения зерна в разрезе отдельных его видов, дает возможность гарантировать государству обеспечения объемов такого экспорта на уровне, который не приводит к появлению дефицита отдельных видов зерна, в частности продовольственного, на внутреннем рынке.