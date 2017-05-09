В Одессе вооруженный мужчина в военной форме пытался проехать по Аллее Славы на мопеде

В Одессе сегодня задержали вооруженного мужчину в военной форме времен Второй мировой войны, который пытался проехать по Аллее Славы на мопеде.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, отметив, что в связи с мероприятиями по случаю 72-й годовщины со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на Аллее Славы действуют режимные ограничения.

«Полицейские остановили его и доставили в полицию для выяснения личности и проверки. В ходе поверхностного осмотра у мужчины полицейские обнаружили и изъяли нож и пистолет», - сообщили в главке.

В настоящее время проводится соответствующая проверка.

Как сообщал УНИАН ранее, одесская полиция сообщает о задержании 20 человек в городе во время акций ко Дню победы, 9 мая. Такие данные привел советник руководителя Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Сообщается, что во время массового мероприятия в районе Аллеи Славы в Одессе, в котором принимают участие по меньшей мере тысяча людей, произошли несколько отдельных инцидентов: словесных споров, которые переросли в потасовку, между проукраинскими и пророссийскими активистами.