Бойко: Украине нужен переходный период

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что Украине нужен переходный период, чтобы перейти к европейским ценам на газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

«Мы делали анализ нашей экономики и считаем, что Украине нужно пройти трехлетний путь для того, чтобы наша экономика была приспособлена по крайней мере к ценам наших соседей», - сообщил Ю.БОЙКО сегодня во время брифинга в Кабинете Министров.

Министр отметил, что соседние страны сегодня получают газ намного дороже, чем Украина: страны Балтии – сегодня платят 220 дол., а предложено – 260 дол., Молдова сегодня - 160, а в следующем году 260, страны Закавказья – 220. «Для нас необходим переходный период, который мы должны использовать с пользой для государства», - отметил Ю.БОЙКО.

По мнению Ю.БОЙКО, Украина не сможет приспособиться к европейскому уровню цен за 1 год. «Наиболее уязвимая – химическая промышленность, которая использует газ в качестве сырья. Она не может конкурировать с заводами Саудовской Аравии, которые стоят «на скважине» и отбирают газ по цене 1 дол. за 1000 кубометров», - сказал министр.

«Поэтому ситуация достаточно сложная, нуждается в профессиональном подходе и взвешенных шагах. Государство, по нашему убеждению, должно закупать газ как можно более дешевле. Другое дело, это по какой цене оно будет реализовать его своим потребителям», - подчеркнул Ю.БОЙКО.