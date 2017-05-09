Сегодня те, кто снова привел в наш дом войну, и те, кто готов «побеждать» нас любой ценой, празднуют день победы.

Жутко осознавать, что в современном мире, мире открытого доступа к информации и, как следствие, знаниям, есть люди, готовые называть себя «нацией победителей», тем самым как бы перечеркивая вклад в победу во второй мировой всех остальных наций. Странно выглядит и самоутверждение путем демонстрации «смеющихся» Искандеров и другого смертоносного оружия на парадах, сопровождаемое издевательскими, по отношению к другим участникам второй мировой, в первую очередь, украинцам, комментариями «братьев», которых в этот день просто-таки распирает от собственной исключительности.

Каждый год на все это страшно и больно смотреть, потому что рефреном этого победобесия звучит «можем повторить».

Больно, потому что все те, кто погиб во время и после той страшной войны, а также те, кто в силу возраста (не обязательно служившие, а просто пережившие все ее ужасы) помнят, что это такое – война, больше всего хотели и хотят мира, а никак не повторения. Страшно потому, что современные «победители» подменяют тихую, щемящую болью и пропитанную слезами, радость этих стариков, которые, вместе с миллионами других, выжили в том аду и победили зло, плясками на костях…

Каждый год на все это страшно и больно смотреть, потому что рефреном этого победобесия звучит «можем повторить»

Давайте не будем уподобляться. Давайте не превращать этот день в день победы над памятью.

Пожалуй, у каждого из нас найдется несколько семейных историй о той войне. Как дед после вопросов о «боевом прошлом» замыкался в себе. Как бабушка ушла на фронт санитаркой и 9 мая плакала о тех, кого не смогла вынести с поля боя. Как другой дед никогда не рассказывал о боях, но пытался объяснить любопытным школьникам, что война – это не подвиг…

Давайте не будем уподобляться. Давайте не превращать этот день в день победы над памятью

Да, их уже нет в живых. Но их награды хранятся в крепких картонных коробках на антресоли, а их редкие рассказы – в нашей памяти. Есть их внуки и правнуки, с интересом рассматривающие старые пожелтевшие фотографии, с которых смотрят статные мужчины и женщины в не такой, как сейчас принято, одежде, со странными, не по современной моде, прическами. Дети с удовольствием послушают, кто эти люди на фото, почему они такие молодые, но такие грустные, и что такого они сделали, чтобы мы все могли жить и бороться сегодня.

Давайте передавать эту память следующим поколениям. И давайте не забывать, что, если и гордиться, то своими предками, которые дали нам жизнь. А война – это не повод для гордости, война – это боль.

Татьяна Урбанская