На Волыни продолжаются акции по перекрытию международной трассы Киев-Ковель-Ягодин

В Волынской области четвертый день продолжаются мирные акции по перекрытию международной трассы Киев-Ковель-Ягодин.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, блокирование дорожного движения сегодня, 8 мая, еще продолжается на автодороге международного значения Киев-Ковель-Ягодин неподалёку от сел Заячивка и Озерное Ковельского района и на автодороге Луцк-Ковель в селе Воля-Любитовская этого же района.

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Местные жители таким образом выражают недовольство решением по захоронению животных остатков Ковельского филиала ГП «Укрветсанзавод» на территории их населенных пунктов.

В полиции отмечают, что нарушений правопорядка не зафиксировано. Охрану публичной безопасности обеспечивают сотрудники полиции Ковельского ОП ГУНП в Волынской области.

Правоохранители советуют водителям во время поездок принять во внимание перекрытие движения на международной трассе и избрать другие маршруты.

Кроме того, люди грозятся заблокировать еще и железную дорогу, сообщает ТСН.ua.

Как рассказал ТСН Никита Малютин, Никита Малютин, чьи родители и сестра участвуют в блокаде, активисты круглосуточно ходят по пешеходному переходу, не давая проезда автомобилям. Одни активисты сменяют друг друга на посту, другие приносят им из дома еду.

По словам Никиты, сейчас активисты задерживают автомобили только на сутки, а потом пропускают, а на следующие сутки собирают другие автомобили. Автомобили с детьми они пропускают. Однако люди уже готовы заблокировать и железную дорогу, если их требования - убрать гнилые останки животных - не будут выполнены.

Как пишут местные СМИ, мирные акции проходят сегодня и перед зданием городского совета Ковеля. Люди принесли шины, бочки и установили палатки и объявили бессрочную акцию. Они требуют, чтобы останки ветсанзавода не сбрасывали вблизи их домов, а также отставки председателя Волынской ОГА Сергея Кошарука, который не выполнил своего обещания до 28 апреля вывезти останки с ветсанзавода.

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Ковельская самооборона некоторое время блокировала ту самую трассу М07, но в районе села Волошки, что на подъезде к Ковелю, а также активисты перекрыли трассу М19 Ковель-Луцк в районе села Воля-Любитивская.

Глава Поворского сельсовета Сергей Семенюк рассказал, что 10 мая ковельские активисты собираются ехать в Киев на митинг под Администрацию президента, чтобы ускорить решение проблемы с ветсанзаводом, и сельские активисты также думают о том, чтобы присоединиться к ним.

Власть отреагировала на ситуацию пока что только проведением внеочередной сессии горсовета Ковеля, а также заседаниями комиссии на областном уровне, возглавляемой губернатором Волынской области Владимиром Гунчиком.

6 мая комиссия приняла решение о начале перевозки отходов для компостирования и захоронения. Для этого уже нашли два участка в Турийском районе вблизи сел Соловичи и Клюск, где останки животных должны захоронить, как отметил заместитель губернатора Сергей Кошарук, по всем правилам обращения с опасными отходами.

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"Во время заседаний комиссии было определено более десятка участков государственной собственности (это и военный полигон, и лесной фонд) за пределами населенных пунктов, где можно делать захоронения по технологии, которую используют в случае заболевания свиней африканской чумой. Есть исследования, что сырье на ветсанзаводе не является заразным, там нет африканской чумы, но этот вопрос требует быстрого решения, поэтому такая технология может быть применена", - пояснил Кошарук.

Однако сейчас есть согласие на частичное захоронение от депутатов Клюського сельсовета. От ряда других сельсоветов пока есть только предварительное согласие после рассмотрения вопроса на сборах селян.