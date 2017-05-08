Фильм режиссеров со Львова о людях с особыми потребностями стал призером кинофестиваля WorldFest в США

Фильм львовских режиссеров Александра и Дарины Балабай стал призером на 50-м фестивале в Хьюстоне WorldFest в категории Этика и культура. Об этом сообщают в официальном релизе режиссеров, передает 112 Украина.

В документальном фильме "Борщ" речь идет о "необычных людях", которые приехали во Львов со спектаклем. "Необычные люди" - так режиссеры назвали лиц с особыми потребностями.

В съемках принимали участие люди с ДЦП, в инвалидных колясках и сопровождающие их волонтеры. Во время общения с этими людьми было собрано много материала, создана параллельная креативная сюжетная линия и смонтирован фильм.

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"К процессу производства не был привлечен ни один спонсор. Все - от съемок фильма, монтажа, титрования на английском, цветокоррекции и звука - авторы делали собственноручно", - говорится в релизе.

Справка УНИАН. WorldFest - старейший фестиваль независимого кино и видео в мире и третий по значимости в Северной Америке после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Фестиваль стал конкурсным с 1968 года. Был основан титулованным режиссером и продюсером Хантером Тоддом для поддержки независимых режиссеров.