В Одессе из-за угрозы провокаций отменили Крестный ход на 9 мая

В Одессе из-за возможных провокаций отменили Крестный ход, который должен был пройти 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк.

"Нас предупредили о возможных провокациях, а потому попросили не проводить крестный ход. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти по тем местам, где наши мужественные предки героически защищали родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее", - написал Мокряк.

Читайте такжеВ Одессе прогремел взрыв во дворе волонтерского центра - СМИ (видео)

По его словам, обязанность Православной Церкви вспоминать тех, кто погиб на войне и возносить за них молитвы. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 9 мая во всех храмах епархии пройдут заупокойные богослужения о погибших воинах.