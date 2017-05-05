Заключенного украинца Лугина сразу после операции этапировали из Крыма в РФ - правозащитники

Осужденного гражданина Украины Андрея Лугина, который пытался совершить суицид, протестуя против перемещения в Мордовию, сразу после сложной операции этапировали из Крыма в РФ без медицинского сопровождения, не сняв операционные швы.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу Лугина Ирину.

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«После того, как Андрей Лугин попытался совершить самоубийство, перерезав себе горло, его прооперировали в Симферопольской городской больнице № 6. Там он находился с 26 апреля по 2 мая. После этого его выписали из больницы и направили в медсанчасть Симферопольского СИЗО для дальнейшего наблюдения медиками. Об этом говорится в эпикризе, предоставленном женой Лугина. В медицинском заключении также сказано, что 5 мая Лугину должны были снимать швы», - говорится в сообщении.

Однако, по утверждению Ирины Лугиной, уже 3 мая ее мужа вывезли в РФ без медицинского сопровождения, не сняв ему швы.

Официально Ирине не сообщили, где находится ее супруг. Лугина предполагает, что Андрея вывезли в Краснодарский край, а оттуда этапируют в Мордовскую колонию.

26 апреля крымчанин Андрей Лугин, находясь в СИЗО Симферополя, попытался перерезать себе горло острым предметом. Сделал он это с целью не быть этапированным в колонию РФ. После попытки самоубийства мужчина в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Симферопольской городской больницы № 6.

Напомним, крымчанин Андрей Лугин, гражданин Украины, был осужден по уголовному делу и приговорен к пожизненному лишению свободы еще до оккупации Крыма. Несколько лет он отбывал наказание в Крыму, после был незаконно перемещен с временно оккупированной территории Крыма в колонию Мордовии (РФ), а в январе 2017 года был возвращен в Крым. Обращения о передаче его как гражданина Украины украинским властям были проигнорированы.

По информации жены Лугина, условия содержания в российских колониях угрожают жизни и здоровью ее мужа. Зная, что его 26 апреля 2017 года снова отправят в российскую колонию, крымчанин 24 апреля объявил в знак протеста голодовку. Вместе с Лугиным голодовку объявил также Юрий Михайлов, осужденный по этому же делу.

Основное требование Лугина и Михайлова — перевод на материковую Украину для отбывания наказания на подконтрольной украинским властям территории. Несмотря на это, Михайлова уже вывезли в РФ.

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Жены обоих заключенных утверждают, что российского гражданства осужденные не принимали и паспортов РФ у них нет.

По информации Ирины Лугиной, приговор в отношении ее супруга вступил в законную силу в 2012 году, в 2013 году защита Лугина подала кассационную жалобу, и уголовное дело вместе с приговором отправили в Киев. Но в данное время Лугин лишен возможности обжаловать приговор в суде кассационной инстанции. Лугин и Михайлов будут обжаловать их незаконное этапирование в РФ, а также намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Перемещение жителей Крыма с полуострова на территорию РФ для отбывания наказания является нарушением части 1 статьи 49 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны», - подчеркивают правозащитники.