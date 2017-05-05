В Киеве с 8 мая начнет работу речной трамвай к "Евровидению"

С 8 мая в Киеве начнет работу речной трамвай, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса «Евровидение» неподалеку от станции метро «Левобережная».

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Речной трамвай будет курсировать от причала № 10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала «Никольская Слободка» (возле Международного выставочного центра).

Первый рейс состоится 8 мая в 19:00 от Почтовой площади. Стоимость билета будет составлять 50 грн в одну сторону, 80 грн – в две стороны.

Проезд аккредитованных гостей и болельщиков с билетами – бесплатный.

С расписанием движения речного трамвая можно ознакомиться по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/50315.html