В Харькове вдвое подорожал проезд в метрополитене

С сегодняшнего дня вдвое подорожал проезд в Харьковском метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, вместо 75 копеек пассажиры отныне платят 1,5 грн. за один жетон.

В выигрыше остались пассажиры, которые накануне запаслись жетонами по 75 копеек. Они могут бросать в турникеты по одному такому жетону, хотя их продавали в пятницу, 13 февраля, в ограниченном количестве – по 10 штук в одни руки.

Предыдущий тариф в размере 75 копеек за проезд действовал с октября 2006 года. До того одна поездка стоила 50 копеек.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления экономики ОГА Анатолия ДУЛЕНКО, сначала планировалось повысить стоимость проезда до 1,9 грн., однако экономические службы ОГА и города Харькова, проанализировав все аспекты расчетов, остановились на тарифе в 1,5 грн. за одну поездку.

Повышение тарифа, говорится в заявлении А.ДУЛЕНКО, вызвано рядом объективных причин, поскольку на протяжении 2007-2008 гг. увеличились цены на материалы, запчасти, оборудование (более чем вдвое), коммунальные услуги (тепло – в 3,7 раза, вода – в 1,9 раза, канализация – более чем вдвое), произошло значительное увеличение уровня минимальной зарплаты с декабря 2006 г. по декабрь 2008 г. – в 1,5 раза (с 400 до 605 грн. соответственно). Все это негативно отразилось на финансовом состоянии метрополитена и стало причиной его убытков, которые составляют: за 2007 г. – 10,9 млн. грн., 1 полугодие 2008 г. – 10,3 млн. грн., 9 месяцев 2008 г. – 11,3 млн. грн.

Такая ситуация привела к тому, что предприятие не в состоянии сегодня выполнить в необходимом объеме ремонтные работы по обновлению подвижного состава, что не может не отразиться на безопасности движения, говорится в заявлении.

После того как Харьковская ОГА и городская власть отклонили проект тарифа метрополитена в размере 1,9 грн. как экономически необоснованный, новый проект тарифа был рассчитан ГП «Харьковский метрополитен» в размере 1,5 грн. за поездку. Специалисты считают, что 1,5 грн. является экономически обоснованным тарифом.

В то же время, на заседании исполкома Объединения профсоюзов Харьковской области, которое состоялось 20 января 2009 года в присутствии представителей метрополитена и власти, было принято решение об установлении тарифа в размере не больше 1,25 грн. за одну поездку. Это решение было принято, исходя из социальных аспектов, а не экономически обоснованных расчетов и учета требований безопасности, говорится в заявлении ГУ экономической службы ОГА.