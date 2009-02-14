День Валентина в США – это бизнес на $15 млрд

День Святого Валентина, конвертированный в потребительскую активность влюбленных, обойдется в нынешнем году американцам в 14,7 миллиарда долларов, прогнозирует исследовательская компания BIGresearch.

Этот день поднимает с колен ювелирный, цветочный, ресторанный и гостиничный бизнес . Хотя подарки станут скромней: американцы в среднем потратят на подарки своим любимым 102 доллара, против почти 123 долларов в прошлом году, когда страна еще не погрузилась в кризис.

Не все измеряется материально: в нынешнем году расширились ряды тех, кто поздравит возлюбленных тематической открыткой - 58% против 56% в прошлом году, что стало единственным позитивным сигналом для производителей печатной продукции.

Кризис уже сказался на бюджете любящих сердец - так расходы на свадебные церемонии в 2008 году сократились на 24% , и нынешняя депрессия явно заставит молодоженов еще туже затянуть пояса, сообщает исследовательская компания Wedding Report.

Однако финансовые трудности не препятствие для искренне любящих - Wedding Report прогнозирует, что число брокосочетаний в нынешнем году увеличится на 25 тысяч к показателю прошлого года и составит 2 миллиона 215 тысяч новых семей с последующей позитивной динамикой. Правда, на обручальном кольце для невесты женихи будут экономить все больше - если в 2008 году кольцо преподносилось в среднем за 3 тысячи 215 долларов, то в нынешнем году оно обойдется в 2 тысячи 939 долларов, а еще через два года "подешевеет" до 2 тысяч 828.

В то время как половина американцев утверждает, что потратит меньше денег на нынешний день Святого Валентина, 78% заявили, что сокращенный бюджет никак не отразится на их сексуальной активности , сообщает National Research Center. В США и это происходит организованным путем - 45% заявили, что всегда планируют своей секс, из них 20% даже пропускали работу ради "запланированного мероприятия", 21% отказывались от вечеринок с друзьями, 15% пренебрегли "важным событием".

В эти дни влюбленным США предлагают самые романтические турпакеты - Rosewood Hotels заманивает даже подарком - из лимитированной партии духов от Ralph Lauren "Навеки твой (твоя)". Однако американский бизнес позаботился и о тех, кому не с кем праздновать день влюбленных. Отель в Сан-Франциско, например, предлагает скоротать этот день в одноместном номере с бутылкой шампанского на одного и подарочной записной книжкой черного цвета, на которой написано "Ешь свое сердце сама (сам)" и оставлено свободное место для того, чтобы вставить имя "бывшей половинки".

РИА “Новости”