Вступление Украины в ВТО повисло на волоске

У парламента есть только 11 дней, чтобы рассмотреть 21 законопроект, необходимый для вступления в ВТО.

Об этом в интервью сайту RAZOM заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам ВТО Владимир Лановый.

По его словам, времени на рассмотрение законопроектов осталось мало, поскольку до конца ноября должен быть завершен отчет рабочей группы относительно готовности вступления Украины в ВТО.

"У нас есть лишь календарный месяц, а именно 11 рабочих дней, чтобы обработать и принять 21 законопроект", - сказал Лановый, напомнив, что правительство обещало подать законопроекты до 20 октября.

"Время нас подпирает со всех сторон, ведь мы не можем "читать" законы многократно и должны принимать их только с первого раза, поэтому законопроекты должны быть безупречными. В случае, если не будет принят хотя бы один законопроект, то Украина в этом году не будет рассматриваться как кандидат на вступление в ВТО", - подчеркнул он.

"При этом есть два законопроекта, которые правительство пока что вообще не рассматривало", - сказал Лановый.

"Сейчас все карты в руках правительства и так называемой антикризисной коалиции, поэтому любая неточность или ошибка Кабмина будет стоить Украине многого. Сейчас наше государство и ВТО соединяет только волосок", - подчеркнул Лановый.

"Скоро мы узнаем, была ли это просто риторика и блеф со стороны Кабмина, или они на самом деле желают, чтобы Украина вступила в ВТО", - добавил он.

Украинская правда