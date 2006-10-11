Кабмин снизил цену на газ для населения

Правительство приняло решение снизить цену за газ для населения до 339 грн. за 1 тыс. кубометров с 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Ю.БОЙКО также сообщил, что до 20 ноября правительство проанализирует материалы с целью введения дифференцированных тарифов на газ для населения. При этом до 1 декабря будет утверждена методика такой дифференциации.

Ю.БОЙКО отметил, что критериями дифференциации станут площадь проживания, а также объемы потребления газа.

Министр топлива и энергетики добавил, что данная цена - 339 грн. за 1 тыс. кубометров - будет действовать в четвертом квартале. В конце года правительство, возможно, пересмотрит базовую цену.

«Резких колебаний (цены) на газ собственной добычи не будет (в следующем году – УНИАН)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 4 октября вице-премьер-министр Украины по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ во время своего выступления в Верховной Раде сообщил, что Кабинет министров предлагает ввести дифференциацию цен на газ для населения, исходя из базовой цены на уровне 339 грн. за 1000 кубометров. "Предлагается снижение на 75 грн. цены на природный газ, который используется населением в быту, кроме отопления. Он будет составлять 339 гривен за тысячу кубов", - сказал он.

Справка УНИАН. НКРЭ с 1 июля на 80% повысила предельный уровень оптовой цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, - с 231 до 414 грн. за 1 тыс. кубометров. Цена на природный газ, который используется для нужд бюджетных организаций, выросла на 80% - с 360 грн. за 1 тыс. кубометров до 648 грн.; для предприятий теплокоммунэнерго, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных на 79%.

Также с 1 июля НКРЭ повысил цену на природный газ, который используется для нужд населения, на 85%.

В конце мая профсоюзы проводили массовые акции протеста против повышения цен на электроэнергию и газ.