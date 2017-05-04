Украденный под Черниговом памятник Марку Бернесу обнаружили в канаве

Полиция заявила об обнаружении ранее украденного в городе Нежине Черниговской области памятника советскому актеру Марку Бернесу, он был найден в канаве.

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Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

«Злоумышленники скрыли его канаве на окраине города в районе Мыгалевка. Предположительно, планировали дождаться, пока не стихнет шумиха вокруг похищения, чтобы потом вывезти памятник из Нежина и сдать на металлолом», сообщили в полиции.На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

3 мая сообщалось, что в Украине украли памятник Марку Бернесу.