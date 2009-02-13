Студенты отказались от присвоения Донецкому университету имени Стуса

Конференция представителей органов студенческого самоуправления Донецкого национального университета проголосовала против присвоения вузу имени поэта Василия Стуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре университета, согласно результатам голосования, против присвоения университету имени В. Стуса проголосовали 177 представителей из 187.

Конференция также не поддержала предложение о присвоении университету имени бывшего первого секретаря Донецкого обкома Компартии УССР Владимира Дегтярева. Против этого предложения проголосовали 163 человека из 187.

В то же время, предложение оставить название университета без изменений поддержал 181 представитель студенческого самоуправления ДонНУ.

В пресс-центре подчеркнули, что накануне за два дня в рамках акции сбора подписей "За национальный!" против присвоения университету чьего-либо имени студенты собрали 5,5 тыс. подписей.

Конференция также приняла обращение коллектива студентов и аспирантов ДонНУ к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, министру образования и науки, в котором высказывается вера в то, что руководители страны с пониманием отнесутся к праву студенчества "самостоятельно, без подсказки властных структур или администраций определиться по поводу названия нашей альма-матер".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ и председателю Донецкой облгосадминистрации Владимиру ЛОГВИНЕНКО рассмотреть в кратчайшие сроки инициативу студенческого самоуправления о присвоении Донецкому национальному университету имени Василия Стуса.