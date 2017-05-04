Отец УГКЦ запустил в Facebook спортивный флешмоб (видео)

Священник Украинской Греко-Католической Церкви Иван Данчевський основал спортивный флешмоб в социальной сети Facebook.

Отец выложил в сеть видео своей тренировки в спортзале и призвал других священников и верующих заниматься спортом и популяризировать здоровый образ жизни.

"Пришла весна, много молодежи и не только отправляются на пикники, а я хотел бы поощрить всех нас заботиться о физическом здоровье, поэтому предлагаю флешмоб, где отцы на собственном примере продемонстрируют, как они занимаются спортом. Это может быть фото, а может быть видео. Эстафету нужно передать двум священникам и мирянину, или одному священнику и двум мирянам. Ведь в здоровом теле – здоровый дух!" – написал Данчевський на своей странице.

Также священник передал эстафету трем отцам, один из которых уже тоже выставил видео своей тренировки.

"Принял эстафету от о. Ивана Данчевського. Передаю двум священникам и мирянину. Цель флеш-моба популяризация спорта. Те, кто получил вызов, делают свое видео и передают двум священникам и мирянину или наоборот. Вид спорта значения не имеет", – руководитель отдела душпастырства УГКЦ отец Олег Кобель.