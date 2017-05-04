Россияне кичатся возведением половины опор многострадального Керченского моста

Оккупанты соорудили 50% опор многострадального моста через Керченский пролив. Об этом 4 мая сообщает информационный центр «Крымский мост».

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«К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная», - сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Проект моста предусматривает 595 опор, из которых на железнодорожную часть приходится 307, на автодорожную – 288 (последний, керченский, участок автодороги запроектирован в виде насыпи). Сейчас оккупанты заявляют о готовности 220 опор автодорожного моста. До конца года обещают полностью завершить сооружение опор под автодорогу.

Общая протяженность морских участков Крымского моста – более 6 км из 19 км. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор. Из них готовы 25.

Ранее министр транспорта РФ заявил, что строительство моста, который должен соединить оккупированный Крым и Краснодарский край, ведется с опережением графика.

При этом проект постоянно сталкивается с проблемами в части финансирования.

В марте 2017 года во время шторм прибил к берегу трубы, защищающие от волн стройку Керченского моста.