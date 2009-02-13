«Пропавший» в Херсоне тракторный завод всего лишь прятался от налоговой?

Собственник ООО «Херсонский машиностроительный завод» Александр ОЛИЙНЫК обещает снова зарегистрировать завод в Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ОЛИЙНЫК заявил сегодня в ходе сессии Херсонского областного совета.

«Сейчас готов протокол о возвращении юридического адреса завода в Херсон. Мы его вернем в ближайшее время», - сказал А.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, ХМЗ перерегистрирован в Белой Церкви Киевской области из-за «частых налоговых проверок» в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Херсонского облсовета, который ссылается на директора ХМЗ Сергея ГРИСЮКА.

В то же время глава Государственной налоговой администрации в Херсонской области А.ПИРОЖНИКОВ отметил что ООО «ХМЗ» как юридическое лицо зарегистрировано в Белой Церкви Киевской области, однако как налогоплательщик – в Херсоне.

Напомним, что в Херсоне в конце января начались акции протеста рабочих ХМЗ, вызванные массовыми увольнениями и двухмесячными задержками зарплаты. Масла в огонь подлила информация о том, что предприятие исчезло из государственного реестра, а с заводской проходной вывеску «Херсонский машиностроительный завод» сняли.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Создано в 2007 г на базе производственных мощностей обанкротившегося ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».