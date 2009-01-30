Руководство «пропавшего» завода – рабочим: а зачем он вам нужен? (видео)

Уволиться по собственному желанию, да еще и задним числом… И так же задним числом попытаться оформиться на биржу труда.

Такой оригинальный выход из ситуации предложила и.о. директора Херсонского комбайнового завода Тамила Пугачева отправленным в неоплачиваемые отпуска рабочим. Об этом УНИАН сообщил представитель общественной организации «Всеукраинский союз рабочих» Игорь Котовский.

Оригинальное предложение прозвучало вчера на встрече руководителя предприятия с рабочими, возмущенными, в первую очередь, невыплатами зарплат с сентября 2008 г. Более того, и.о. директора выразила искреннее недоумение тем фактом, что подобное положение дел заставляет людей волноваться. После фразы «чего вы волнуетесь?» в общем гаме, как утверждает Котовский, утонуло не менее замечательное «зачем вам нужен этот завод?» Также рабочих осчастливили информацией, что зарплаты им не видать как своих ушей еще, минимум, 2 месяца.

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Акция протеста 29 января рабочих Херсонского машиностроительного (комбайнового) завода была уже третьей по счету за последнюю неделю. Первая акция (21 января), в которой приняли участие 500 рабочих, завершилась штурмом здания обладминистрации. Вторая (28 января) - перекрытием движения транспорта и жестким разговором с замглавы обладминистрации.

Заметим, что рабочие теперь уже протестуют не только против отправки в неоплачиваемые отпуска, но и против ликвидации завода.

20 января рабочие ХКЗ явившись в бухгалтерию, чтобы получить справки для биржи труда, с удивлением обнаружили, что с заводской проходной вывеску «Херсонский машиностроительный завод» сняли. Вторым сюрпризом стало то, что бухгалтерия… в полном составе уволилась. А само предприятие, якобы, вообще исчезло из государственного реестра.

По данным Котовского, в понедельник рабочие намерены снова прийти на свое предприятие, но на этот раз уже с запасом продуктов...

Как пишет Деловая столица , 26 октября стартовал 30-дневный марафон по приему требований кредиторов к ОАО «Херсонские комбайны» в рамках дела о банкротстве предприятия. Общая сумма задолженности оценивается всего в 2 миллиона гривень.

Однако, активы предприятия, по данным издания, уже выведены структурами Виктора Пинчука.

Фото Виталия Данильченко / УНИАН

Видео предоставил Трубаев Игорь, главный редактор ИАА "Коминформ" Херсон