Завтра в Украине дожди и мокрый снег

Завтра в западных областях Украины ожидается сильный мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, в карпатском регионе очень сильный снег; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-10° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южной части дожди, местами сильные, температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

На остальной территории осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральных областях местами сильные осадки; температура на протяжении суток 0-5° тепла. Ветер юго-восточный и восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области в пятницу ожидается дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура в Киеве ночью и днем 2-4° тепла, по области - 0-5° тепла.