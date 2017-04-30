Фан-зону Евровидения в Киеве показали с высоты птичьего полета (видео)

Журналисты с помощью квадрокоптера засняли с воздуха процесс подготовки официальной фан-зоны Евровидения-2017 в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как от улицы Прорезная до улицы Богдана Хмельницкого строят евродеревню (Eurovision Village), которая должна быть готова к 4 мая и простоит до 14 числа. Здесь будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.

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Также здесь возводится вторая по размерам сцена Евровидения-2017, на которой выступят участники конкурса и украинские исполнители.

На 13 тысячах квадратных метров, которые займет фан-зона, будут расположены экраны для просмотра трансляций конкурса, кафе, фуд-корты и развлекательные стенды. Вход для желающих бесплатный.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме, выступив с песней "1944" о трагедии крымскотатарского народа.

Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая.