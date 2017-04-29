Энтузиасты создали альтернативный промо-ролик Киева к Евровидению

Группа энтузиастов-профессиональных телевизионщиков создала альтернативное промо-видео Украины и Киева к Евровидению-2017, сообщает Украинская правда.

Ролик называется Meet the real Ukraine и показывает "неидеальный" Киев и Украину. На ряду с красивыми видами города, снятыми с дронов, на видео присутствуют кадры войны.

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"Идеального мира не существует. Мира, где все счастливы и улыбчивы... Нет мира, в котором все здоровы. Где не бросают детей. Где нет войн и вранья… Так же, как и нет мира без красоты, любви, счастья и правды... Мир, в котором есть что-то одно - нереальный и неполный. В нем нет гармонии. Все, что однобоко - без гармонии. Все, что однобоко - неправдиво", - говорят создатели.

Автор идеи - режиссёр и креативный продюсер Наталья Пятыгина. Увидев официальный промо-ролик Киева к Евровидению, созданный Министерством иностранных дел, Наталья собрала команду из 20 коллег-телевизионщиков и предложила им снять альтернативное видео.

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Все участники команды - режиссеры, редакторы, операторы с разных телеканалов и продакшн-студий - работали на волонтерских началах. Съемочное оборудование также одалживали у коллег. Таким образом, бюджет проекта составил 0 гривень.