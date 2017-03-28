Европейский и безопасный: в сети появился презентационный ролик Киева к "Евровидению-2017"

15:50, 28 марта 2017
Общество
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Ролик рассказывает об инфраструктуре города.

Киев подготовят к конкурсу к 1 мая / wikipedia.org

Министерство иностранных дел Украины опубликовало презентационный ролик Киева в рамках подготовки к проведению международного песенного конкурса "Евровидение". Видео можно посмотреть на странице ведомства в Facebook.

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Об основных преимуществах Киева, его инфраструктуре и достопримечательностях рассказывает мэр столицы Виталий Кличко. "Киев с радостью готовится и ждет "Евровидение"", - заявил Кличко в ролике.

Как сообщалось, Киев планируют к 1 мая полностью подготовить к Евровидению.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Киев#конкурс#Евровидение-2017#столица#ролик