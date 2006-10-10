Кабмин перераспределил субвенции: больше всех получит Донецкая область

Кабинет министров Украины своим распоряжением №506 от 9 октября перераспределил субвенции из государственного бюджета на предоставление льгот, субсидий и пособий населению по итогам 8 месяцев этого года.

Текст распоряжения содержится на Правительственном портале.

Согласно документу, субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению увеличивается четырем регионам на общую сумму 55,8 млн. грн., из них на 36,1 млн. грн.. – Донецкой обл. Всем другим регионам эта субвенция уменьшается на общую сумму 164,9 млн. грн., больше всего Харьковской области – на 21,0 млн. грн., городу Киеву – на 18,3 млн. грн. и Ивано-Франковской области – на 14,0 млн. грн.

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженнего газа увеличивается двум регионам на 26,7 млн. грн., из них Черниговской области – на 16,5 млн. грн., Житомирской области – на 10,2 млн. грн.

Остальным регионам, кроме Донецкой области, объем субвенции уменьшается на общую сумму 249,8 млн. грн. Наибольшее уменьшение субвенции предусмотрено для Ровенской области – на 23,3 млн. грн. и Николаевской области – на 21,1 млн. грн.

В то же время, правительство планирует увеличить всем регионам объем субвенции на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временного государственного пособия детям на общую сумму 332,4 млн. грн. Больше всего денег предусмотрено для Ровенской области – увеличение на 31,4 млн. грн., Харьковской области – 26,6 млн. грн., Одесской области – 24,6 млн. грн., Ивано-Франковской области – 20,8 млн. грн., Черкасской области – 20,1 млн. грн. и Донецкой области – 19,9 млн. грн.