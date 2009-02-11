Завтра из-за отсутствия тепла прекратят занятия в школах Евпатории

С четверга, 12 февраля, в Евпатории будет приостановлена работа большинства школ и детских дошкольных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Управления образования Евпатории, текст которого размещен на официальном сайте города.

В сообщении уточняется, что работу продолжат только школы №1 и №5 и детсады №8 и №20.

Приостановить работу школ и детских садов решено по постановлению главного санитарного врача города в связи с прекращением подачи тепла котельными Евпаторийского филиала арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго».

Как сообщал УНИАН, с 10 февраля большинство котельных Евпатории из-за долгов отключены от газа. Горожане за январь заплатили за тепло всего на 49%.

Население Евпатории составляет более 100 тыс. человек.