Еврокомиссия одобрила инициативу о декретном отпуске для мужчин

Еврокомиссия приняла инициативу, которая гарантирует декретный отпуск для отца ребенка. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

Отмечается, что в случае принятия инициативы на законодательном уровне, отец будет иметь возможность получить право на декретный отпуск по крайней мере на 10 рабочих дней после рождения ребенка.

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Сообщается, что инициатива разработана для увеличения возможностей для мужчин реализовать свои родительские и семейные обязанности.

Также инициатива предусматривает, что существующие права на четырехмесячную отпуск по уходу за ребенком могут распространиться и по уходу за детьми до 12-летнего возраста. На сегодня это касается только детей до 8 лет.