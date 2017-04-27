В Дружковке одного из организаторов "референдума" приговорили к 5 годам лишения свободы

Дружковский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год мужчину, который принимал активное участие в организации и проведении незаконного референдума. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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«Во время судебных слушаний установлено, что в апреле 2014 года 46-летний житель Дружковки из собственных соображений согласился на предложение представителей незаконных вооруженных формирований возглавить в пгт Райское участковую комиссию по проведению референдума о независимости «ДНР», - говорится в сообщении.

Будучи председателем указанной «комиссии», мужчина организовал и скоординировал работу подчиненных, начиная с расстановки урн для голосования и заканчивая передачей вооруженным террористам бюллетеней и подписанных протоколов с так называемыми результатами волеизъявления граждан, проинформировали в прокуратуре.

За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), суд, согласившись с доводами государственного обвинения, вынес пособнику террористов обвинительный приговор.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дружковке отстранили от должности главу муниципальной полиции, который сотрудничал с боевиками.