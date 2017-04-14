В Дружковке сотрудничавшего с "ДНР" главу муниципальной полиции отстранили от должности (видео)

В Дружковке отстранили руководителя муниципальной полиции, которая должна "следить за благоустройством" города. Сергея Бережного уличили в сотрудничестве с боевиками "ДНР" во времена оккупации. Об этом "ТСН" сообщил мэр города Валерий Гнатенко.

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"На сегодня это лицо пока отстранено от работы, мы объявили официальный конкурс, чтобы не было кривотолков", – сказал мэр.

Муниципальная полиция – идея горсовета Дружковки. На последней сессии на покупку автомобиля для этой структуры выделили 300 тысяч гривень. Журналисты спросили, почему руководителем стал именно Бережной. Мэра на месте не было. За него отвечал заместитель. Олег Поляков о прошлом милиционера говорит, не знал.

"Я здесь не работал, поэтому не могу ничего сказать. У нас нет такой официальной информации, что он работал руководителем. Чтобы следить за благоустройством, это не имеет ключевого значения", - сказал Поляков.

Находится муниципальная полиция в помещении бывшей ГАИ. Руководителя на месте не оказалось. Старший инспектор внезапно заболел, хотя утром в форме его видели возле горсовета. Во времена оккупации он работал в ГАИ. Говорит, милиция тогда следила за порядком.

Так называемая муниципальная полиция задумывалась как орган для контроля за благоустройством города. В его сферу ответственности входит несанкционированная торговля, свалки, парковки на газонах и прочее.

Возглавил подразделение бывший милиционер – Сергей Бережной. По информации журналистов, в 2014 году во время захвата города боевиками мужчина "пошел вверх" по карьерной лестнице, из заместителя стал исполняющим обязанности главного милиционера города. С боевиками работал бок о бок.

В конце марта руководителя муниципальной полиции представили местным журналистам. Вот как он рассказывал о своем видении функций подразделения: "Муниципальная полиция – это местная полиция, местный орган, который занимается именно непосредственными делами города. Мы не штрафуем, только реагируем и даем правовую оценку".

Депутат Дружковского горсовета Александра Пахомова показала журналистам газету за тот период. Цитирует Бережного: "Вместе с нашими сотрудниками представители "народного ополчения Донбасса" патрулируют город для сохранения общественной безопасности" ну и так далее. Причем для того, чтобы местные люди не могли сопротивляться, решением городского совета на тот момент мэром Гнатенко, было решение об изъятии зарегистрированного оружия у местного населения, для чего – чтобы потом передать "ополченцам". А вот постановление, подписанное Бережным, чтобы сдать оружие на хранение в отдел милиции".

На одном видео Бережной стоит позади мэра города Валерия Гнатенко. Три года назад тот инициировал так называемый референдум в Дружковке, а перед этим – позволил на здание городского совета повесить флаг России.

"Все остались на своих местах, никто не понес ответственности, хотя, по нашим сведениям, из города ушло воевать около полутора тысяч человек на ту сторону. Кто-то погиб, кто-то по России шатается, семьи распались, и я считаю, что виной всему - это наша власть", - уверен местный депутат Виктор Баштовой.

Журналисты решили навестить больного Сергея Бережного дома. Из квартиры вышла дочка, сказав, что связаться с отцом невозможно, а дома его нет. Корреспондент пыталась связаться с ним два дня, но тщетно.

"ТСН до сих пор ждет ответа Службы безопасности Украины", - говорится в репортаже.

Ранее в Нацполиции сообщили, что "муниципальная полиция" не имеет никакого отношения к их подразделениям в Донецкой области и пообещали проверить информацию.