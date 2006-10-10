К Червоненко едет СБУ

11-12 октября в Запорожской области пройдут антитеррористические учения.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Запорожской области, первый этап учений состоится 11 октября на Запорожской атомной электростанции (г. Энергодар), второй – 12 октября на речном шлюзе Днепровской ГЭС (г. Запорожье).

Учения проводятся Антитеррористическим центром при СБ Украины, в них принимают участие руководство СБ Украины, представители соответствующих министерств, иностранные наблюдатели.

Цель учений- проверка эффективности сил и средств, направленных на получение предупреждающей информации о возможных чрезвычайных происшествиях на стратегических объектах области, совершенствование практических навыков совместных действий соответствующих ведомств.