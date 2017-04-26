Одесский горсовет хочет проверить законность застройки прибрежных склонов

Рабочая группа в составе двух депутатских комиссий Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов, которую ведет сирийский бизнесмен Аднан Киван. За такое решение единогласно проголосовали 50 присутствующих депутатов в ходе очередной сессии Одесского горсовета, 26 апреля.

Инициатором создания рабочей группы стал депутат Александр Иваницкий (фракция «Доверяй делам»), который прямо в зале на слайдах показал сложившуюся ситуацию в прибрежной зоне Одессы.

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«В адрес нашей депутатской комиссии регулярно приходят обращения граждан и отдельных общественников с просьбой разобраться в ситуации на приморских склонах города. На этих кадрах четко видно, что ситуация практически достигла своей критической точки. Из-за неустойчивости склона оползневые процессы могут активизироваться в любой момент. Интенсивная застройка, которую сегодня ведет на этом участке компания «Кадорр», может привести к разрушительным последствиям», - отметил Александр Иваницкий.

По словам депутата, если в ближайшее время не предпринять меры, то прибрежные склоны Одессы может постигнуть судьба Черноморска.

«Черноморск – как яркий пример безответственности и профанации застройщика. Исходя из сложившейся ситуации, Одесса находится в зоне аналогичного риска», - акцентировал депутат.

По информации Иваницкого, аналогичная ситуация с подвижкой грунтов наблюдается в районе застройки на улице Каманина и бывшего санатория «Нефтяник».

В ближайшее время рабочая группа в составе двух депутатских комиссий, профильных специалистов и сотрудников исполкома проведет комплексную проверку прибрежных склонов города.