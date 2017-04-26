В Черновцах более 200 человек почтили память жертв Чернобыля

В Черновцах сегодня более 200 жителей города почтили память жертв Чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Как передает корреспондент УНИАН, представители краевой власти, духовенства, организаций чернобыльцев, общественности, учащейся и студенческой молодежи почтили память жертв катастрофы во время траурного митинга на Центральном кладбище Черновцов.

Во время митинга присутствующие возложили цветы и свечи к Стене памяти.

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«Не обошла беда и нашу область, черная туча радиации зацепила Кицманский и Заставновский районы. Статус людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, получили в области более 18 тысяч человек. Осознаем, что последствия этой катастрофы были бы еще более трагичнее, если бы не героизм ликвидаторов последствий аварии. С гордостью и невыразимой печалью сегодня мы отдаем дань уважения нашим землякам, которые рискуя жизнью и здоровьем остановили атомное бедствие. Помните уроки истории для недопущения страшных испытаний для нашего государства и наших граждан в будущем», - отметил в своем обращении к присутствующим заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Олег Стецевич.

Справка УНИАН. Сегодня исполняется 31 год со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая была вызвана взрывом и последующим разрушением четвертого энергоблока АЭС. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.