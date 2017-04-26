31 год после катастрофы: хроники Чернобыля (видео)

Авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф в мире.

Людям не сообщили о трагедии, и 1 мая они вышли на парад, ничего не подозревая и вдыхая радиоактивные выбросы.

Суммарное количество вредных изотопов, которые попали в воздух, ровнялось 500 бомбам, сброшенных на Хиросиму.

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В прошлом году, 30 лет спустя аварии, над ЧАЭС соорудили защитную арку. Со временем электростанцию планируют ликвидировать полностью. Когда это произойдет – смотрите в ролике УНИАН.