31 год после катастрофы: хроники Чернобыля (видео)
14:21, 26 апреля 2017Общество
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31 год назад произошел взрыв на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции.
Со дня аварии на ЧАЭС прошел 31 год
Авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф в мире.
Людям не сообщили о трагедии, и 1 мая они вышли на парад, ничего не подозревая и вдыхая радиоактивные выбросы.
Суммарное количество вредных изотопов, которые попали в воздух, ровнялось 500 бомбам, сброшенных на Хиросиму.
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В прошлом году, 30 лет спустя аварии, над ЧАЭС соорудили защитную арку. Со временем электростанцию планируют ликвидировать полностью. Когда это произойдет – смотрите в ролике УНИАН.
31 год после катастрофы: хроники Чернобыля
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