Катя Пушкарева стала женщиной-вамп (фото)
12:40, 10 октября 2006Общество
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Уварова появилась на страницах каталога косметики
Актриса Нелли Уварова, которая только только перестала быть гадким утенком Екатериной Пушкаревой, появилась на страницах одного из каталогов косметики.
В этот раз она появилась в деловом образе и образе женщины-вамп.
На вопрос, во сколько обошлось компании уговорить Нелли Уварову сняться в каталоге, агент актрисы Александра Яковенко рассказала:
"Это скорее всего, вопрос к самой Нелли, мне очень тяжело на него ответить".
"Но, согласитесь, выглядит она в каталоге неплохо", - прибавила Яковенко, пишет газета Блик.
Она также отметила, что лицом этой торговой марки Нелли не станет, поскольку это просто одноразовая акция.
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