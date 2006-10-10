Катя Пушкарева стала женщиной-вамп (фото)

Актриса Нелли Уварова, которая только только перестала быть гадким утенком Екатериной Пушкаревой, появилась на страницах одного из каталогов косметики.

В этот раз она появилась в деловом образе и образе женщины-вамп.

На вопрос, во сколько обошлось компании уговорить Нелли Уварову сняться в каталоге, агент актрисы Александра Яковенко рассказала:

"Это скорее всего, вопрос к самой Нелли, мне очень тяжело на него ответить".

"Но, согласитесь, выглядит она в каталоге неплохо", - прибавила Яковенко, пишет газета Блик.

Она также отметила, что лицом этой торговой марки Нелли не станет, поскольку это просто одноразовая акция.

ТаблоID