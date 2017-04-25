В прошлом году из Украины выдворили 18 "воров в законе" - Князев

В прошлом году из Украины выдворили 18 «воров в законе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии МВД заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, в течение прошлого года в Украине были задержаны и выявлены 13 так называемых «воров в законе», в этом году уже 5.

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Как отметил председатель Нацполиции, в предыдущие годы, в частности, до Революции достоинства, Украина фактически стала притоном для «воров в законе», которых предыдущая власть использовала в своих интересах. Князев добавил, что подавляющее большинство этих воров - выходцы из Кавказского региона.