В Киеве задержали "вора в законе", который может быть агентом спецслужб РФ - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

«Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно осужденный по тяжким статьям (разбой, грабеж), задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД. «Вор в законе» задержан в одном из столичных ресторанов вместе с «соратниками», - написал Аваков.

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Министр отметил, что Кардава был «коронован» в Москве в 1996 году, когда ему было всего 21 год, что говорит о высокой профессиональной «квалификации».

По словам Авакова, сотрудники полиции проверяют оперативную информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины и связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории Украины.

«При задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя (скорее всего, подделан в расчете на сложность проверки достоверности информации в базах данных аннексированного Крыма)», - написал Аваков.

Министр добавил, что из открытых источников известно, что Кардава является одним из организаторов так называемых «коммерческих коронаций» воров в законе в постсоветских странах.

Кроме того, по словам Авакова, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Также проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.