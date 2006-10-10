4 Короля приглашают на концерт. Киевский дворец детей и юношества

«Дарите любовь и радость детям и их ДНЕВНИКИ станут добрее!»

12 октября в 16.00 в стенах Киевского Дворца Детей и Юношества состоится большой концерт 4 Королей.

В рамках этого события:

- Пресс-конференция 4 Королей

- концертная презентация нового альбома 4 Королей «Дневник»,

- автограф-сессия 4 королей

- открытие молодёжного клуба КДДиЮ «Арт-Старт».

Местом проведения презентации выбран Киевский Дворец Детей и Юношества. Такое решение было принято 4 Королями совместно с КДДиЮ с целью организации концерта для талантливых детей города Киева и детей с интернатов, у которых нет возможности иначе попасть на концерт группы.

На пресс-конференции будет заявлено о начале большой социальной программы при участии 4 Королей.

«Мы открываем новую страничку нашего творчества, и хотим начать её с добрых, благородных дел. Артисты - очень важная составляющая формирования культуры молодёжи Украины, мы хотим активно приобщиться к этому процессу. Также, сегодня мы дарим всем наш «Дневник», свои мысли, эмоции, свою любовь и самое главное внимание, заботу.»

Очень важно, чтобы талантливая молодёжь развивалась и имела для этого все средства и возможности. 4 Короля выступают за то чтобы у каждого ребёнка был шанс стать личностью, творческой и неповторимой. Чтобы у всех детей были равные шансы и возможности. 4 Короля начинают глобальную социальную программу посредством своей творческой деятельности.

«Дети, которых мы собираем 12 октября - это наше будущее, они достойны намного большего чем им даёт государство. Очень важно чтобы дети получали от жизни лучшее, чтобы чувствовали наше внимание и поддержку. Тогда они станут сильнее и открытие, их мысли станут добрее и светлее. Часто о своих переживаниях дети пишут в свои дневниках, о первой любви, о победах и поражениях, о самом сокровенном.» - говорит один из членов коллектива Николай Савельев. «Наша позиция следующая: «Дарите любовь и радость детям и их ДНЕВНИКИ станут добрее!» Поэтому здесь и сегодня проходит наше совместное с КДМиЮ мероприятие. Сегодня мы начинаем большую социальную программу. Мы хотим подарить этим детям своё творчество, провести совместный концерт и спеть о своих мыслях, тайнах и любви из нашего «Дневника».»

Детям будут подарены подарки от 4 Королей, розыграны альбомы «Дневник» и футболки. Поддержите нас и наших юных гостей.

Присоединитесь к очень важному для нас событию 12 октября, в 16.00.

Адрес: ул. Январского Востания 13, Площадь Славы. (м. Арсенальная)

Аккредитация: Катерина Кравченко, Пресс-секретарь & Artists.

e-mail: promo@andartists.com ; 8 050 462 39 34