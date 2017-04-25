Прокуратура подозревает чиновника Запорожской ОГА в растрате 4 миллионов бюджетных средств
Прокуратура направила в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения.
ГПУ подозревает чиновника Запорожской ОГА и директора частного предприятия в растрате бюджетных средств во время закупки работ по утилизации опасных отходов.
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"По результатам проведенных следственных действий и собранных доказательств сообщено о подозрении директору одного из департаментов Запорожской областной государственной администрации и директору частного предприятия, которые, действуя по предварительному сговору между собой, завладели бюджетными средствами на сумму около 4 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Обоим фигурантам дела предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог".
Прокуратура направила в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.