В убийстве замглавы Центробанка РФ обвиняют двух украинцев

В деле об убийстве заместителя главы Центробанка РФ Андрея Козлова появились первые задержанные, пишет во вторник "Газета".

Как стало известно изданию, задержанные по делу об убийстве Козлова - граждане Украины. Следствие считает, что они были непосредственными исполнителями убийства. Имена подозреваемых, которых взяли под стражу еще в конце прошлой недели, пока не сообщаются.

Вычислить подозреваемых, по данным "Газеты", следствию удалось при помощи проверки звонков с мобильных телефонов, совершенных в момент покушения на Козлова в районе места преступления. Эксперты установили номера мобильных телефонов и путем отбора очертили круг подозреваемых.

Подозреваемые, пишет "Газета", во время допросов заявили, что не знают имен заказчиков убийства Козлова. По их словам, всю информацию они получали по телефону. При этом, заявили они, обещанная за убийство замглавы Центробанка плата, так и не была ими получена.

Из каких источников получена информация о задержании подозреваемых, издание не указывает. Официально представители прокуратуры пока не сообщали о каких-либо арестах в деле об убийстве Андрея Козлова.

Покушение на первого заместителя председателя правления Центробанка России было совершено вечером 13 сентября около крытого манежа "Спартак", куда Козлов приехал на футбольный матч. Преступники открыли по Козлову и его водителю-телохранителю огонь в тот момент, когда они шли к машине, собираясь покинуть клуб.

Водитель замглавы Центробанка от полученных ранений скончался на месте происшествия. Андрей Козлов умер утром 14 сентября в больнице.

Преступникам, которых, по предварительным данным, было двое, удалось скрыться. Позже сотрудники правоохранительных органов недалеко от места преступления обнаружили два пистолета - самодельный и ПМ, переделанный из пневматического в боевой.

Лента.ру