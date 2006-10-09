Игорь Франчук обвиняет Бойко в попытке посадить Украину ”на иглу”

Бывший глава правления ГАО “Черноморнефтегаз” Игорь ФРАНЧУК утверждает, что его отставка выгодна лично главе Министерства топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФРАНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Как напомнил И.ФРАНЧУК, НАК "Нафтогаз Украины" тремя своими приказами от 29 августа, 12 и 14 сентября возложил обязанности главы правления ГАО на Анатолия ПРИСЯЖНЮКА (занимавшего до этого пост вице-премьера АРК), хотя, как утверждает И.ФРАНЧУК, в соответствии с уставом предприятия решение о переизбрании председателя правления может принимать лишь один орган - общее собрание акционеров.

"Такое общее собрание было назначено на 31 октября. 31 октября должна была состояться или не состояться легитимная передача руководства компании ГАО "Черноморнефтегаз", - заявил И.ФРАНЧУК. Однако после принятия НАК “Нафтогаз Украины» решения не возобновлять истекавший 29 августа контракт с И.ФРАНЧУКОМ он был “вынужден по месту проживания – в Голосеевский суд Киева подать иск о признании приказов ("Нафтогаза" - УНИАН) недействительными".

По его словам, 6 октября суд вынес решение о приостановке действия приказов НАК "Нафтогаз Украины" до рассмотрения вопроса по сути дела. Ответчик - НАК "Нафтогаз Украины" может оспорить это решение в 5-дневный срок.

Как рассказал И.ФРАНЧУК, сегодня он пришел в "Черноморнефтегаз" на работу с решением суда, однако встретил отпор со стороны А.ПРИСЯЖНЮКА и службы охраны компании. "Слава Богу, обошлось без серьезных кровопролитий и синяков”, - сказал И.ФРАНЧУК.

Он отметил, что на сегодняшний день существует юридический прецедент - когда одно юридическое лицо (НАК "Нафтогаз Украины" - УНИАН) меняет своими приказами руководство в другом юридическим лице (ГАО "Черноморнефтегаз" - УНИАН) без проведения легитимного собрания руководства компании.

Как сказал И.ФРАНЧУК, перестановки в руководстве компании выгодны лично Ю.БОЙКО, который, как утверждает И.ФРАНЧУК, хочет держать Украину "на газовой игле" "РосУкрЭнерго" и тех структур, которые работают с ней.

"Моя отставка выгодна нынешнему министру топлива и энергетики Украины - БОЙКО Юрию Анатолиевичу, - заявил И.ФРАНЧУК. - Мы видели, что для него (в бытность работы Ю.БОЙКО в НАК "Нафтогаз Украины" - УНИАН) выгоднее было вкладывать деньги в Ливию, в другие страны, чем вкладывать в Черноморский шельф".

И.ФРАНЧУК заявил, что "разговоры от лица министра топлива и энергетики Украины, о том, что мы начнем активно развивать шельф, - это всего лишь разговоры". "Я думаю, что основная задача - не дать Украине быть энергетически независимой и безопасной, делать так, чтобы мы вечно сидели на газовой игле "РосУкрЭнерго", - резюмировал И.ФРАНЧУК.

В свою очередь А.ПРИСЯЖНЮК, которого НАК "Нафтогаз" назначил исполняющим обязанности главы правления ГАО "Черноморнефтегаз", сказал, что занимает свой пост вполне легитимно, поскольку НАК "Нафтогаз Украины" вправе принимать решения о смене руководства. По его словам, 29 августа истек срок контракта между наблюдательным советом ГАО "Черноморнефтегаз" и И.ФРАНЧУКОМ, поэтому и произошла смена руководства компании.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что сегодня было проведено внеочередное собрание акционеров, которое ввело его в состав правления ГАО "Черноморнефтегаз" и возложило на него обязанности главы правления ГАО до собрания 31 октября. "Я как исполнял обязанности, так и буду исполнять обязанности, - сказал А.ПРИСЯЖНЮК. - Я - законопослушный гражданин". Вместе с тем, он сказал, что И.ФРАНЧУК может оспорить сегодняшние решения в суде.

На это И.ФРАНЧУК заявил, что именно это он и намерен сделать.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 году "Черноморнефтегаз" увеличил добычу природного газа на 10,3%, по сравнению с 2004 годом, до 1 млрд. 253,9 млн. кубометров, а также увеличил добычу нефти и газового конденсата на 11,8%, или на 10,8 тыс. тонн – до 84,1 тыс. тонн, в том числе нефти – на 4%, до 10,5 тыс. тонн.