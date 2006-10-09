Работу Полтавского губернатора начала изучать специальная комиссия

Сегодня в Полтаву прибыла специальная комиссия, которая занялась изучением деятельности главы Полтавской областной государственной администрации Валерия АСАДЧЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

По их данным, рабочую группу возглавил заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК. Всего в специальную комиссию вошло 26 человек, среди них - работники Секретариата Президента, Кабинета Министров, министерств и Государственных комитетов Украины.

В пресс-службе также сообщают, что было проведено расширенное заседание с членами рабочей группы при участии В.АСАДЧЕВА и его заместителей. Специалист пресс-службы облгосадминистрации говорит, что комиссия уже определилась с главными задачами, но детальный план работы пока не разглашается.

Напомним, что Кабмин поднял вопрос о целесообразности пребывания на своих должностях председателей пяти облгосадминистраций: Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия предпринимателей и промышленников). Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано 3 октября 2006 года.

В.АСАДЧЕВ заявил, что решения о неудовлетворительной работе губернаторов были приняты по политическим мотивам. 29 сентября, во время пресс-конференции в облгосадминистрации, В.АСАДЧЕВ отметил, что он сам заинтересован в создании специальной комиссии, которая будет изучать ситуацию в области, и он не сомневается в ее объективности.