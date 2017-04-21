В США успешно испытали вакцину от рака, которая может защитить человечество от опухолей

В США ученые из института рака в Бостоне представили результаты тестирования новой разновидности терапии рака, которая может защитить людей от опухолей. Об этом пишет Science Alert.

Следовательно, особенность новой терапии заключается в том, что вакцина была специфической для каждого пациента. Другими словами, каждая вакцина была нацелена на конкретные раковые клетки, что предотвратило раннем рецидива у 12 пациентов с раком кожи, а также повысила иммунитет этих пациентов. Каждая из этих вакцин содержит неоантигены, которые являются мутантными белками, специфичными к опухоли конкретного пациента.

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Как только иммунная система пациента получает дозу неоантигенов, она может активировать Т-клетки пациента, чтобы атаковать раковые клетки.

"Хотя эти результаты имеют перспективный характер, методы лечения являются относительно новыми и требуют гораздо больше клинических испытаний", – подчеркнула руководитель исследования Кэтрин Ву.