В МИД Украины подтвердили гибель двух украинских детей в аварии в Северной Осетии

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель двух граждан Украины в результате дорожно-транспортного происшествия в Северной Осетии (Российская Федерация).

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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

«ГУ МЧС РФ сообщает о гибели двух граждан Украины 20 апреля в результате ДТП на автодороге Авдон-Кадгарон», - отметили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, по данным российских правоохранительных органов, авария произошла на «кадгаронской» автотрассе накануне, 20 апреля.

По предварительной информации, его виновником является 18-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки BMW. Он не смог удержать управление транспортным средством под своим контролем и на большой скорости врезался в грузовик.

По словам очевидцев, у легковушки невредимым остался только багажник.

В результате аварии двое пассажиров легковушки, граждане Украины, которые были братом и сестрой, 2010 и 2008 годов рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что они приехали в Северную Осетию погостить у своих родственников.

Водитель BMW получил серьезные травмы и сейчас находится в критическом состоянии.