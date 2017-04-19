Начались съемки фильма о заблокированном Россией в Крыму украинском тральщике "Черкассы"

Компания МКК Film Service начала съемки полнометражного художественного фильма о корабле Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Черкассы».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ, основу фильма составили события, связанные с обороной экипажа морского тральщика «Черкассы», заблокированного подразделениями Российской Федерации в марте 2014 года в бухте Донузлав во время аннексии АР Крым.

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Вместе с тем, фильм не является документальным, а его герои будут олицетворять образы украинских военных моряков.

Заместитель командующего ВМС ВСУ, капитан 1 ранга Андрей Урсол отметил значимость того, что в год Военно-морских сил Украины представители отечественного кино присоединились к освещению жизни национального флота.

«Эта лента станет первым полнометражным художественным фильмом об украинских ВМС. Толчком к его созданию послужили трагические события и мужественное сопротивление верных присяге военнослужащих. Они широко освещались в новостях, создано несколько мощных документальных фильмов, которые нашли своего зрителя», - отметил Урсол.

По его словам, хорошо, что появится еще и «авторская позиция» художественной кинематографии на вышеназванные события, а зритель сможет сопереживать поступкам и эмоциям военных моряков.

Капитан 2 ранга Юрий Федаш, который в 2014 году командовал тральщиком «Черкассы», сейчас оказывает консультативную помощь съемочной группе в создании фильма. По его словам, не вмешиваясь в авторскую позицию, консультанты стараются сделать это кино максимально жизненным, воспроизвести командный дух экипажа корабля в нелегкие дни испытаний.