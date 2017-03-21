Украинские военные летом примут участие в многонациональных учениях НАТО в Грузии – СМИ

Многонациональные военные учения НАТО «Достойный партнер – 2017» (Noble Partner - 2017) под девизом «Сила в партнерстве» пройдут в Грузии в конце июля 2017 года.

Как сообщает «Грузия-онлайн», помимо грузинских военных, в них примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО - США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины.

Военные из стран-членов и партнеров НАТО уже находятся в Грузии и ведут работу по планированию учений. Грузинские военнослужащие вместе со своими коллегами из разных стран на военной базе «Вазиани» близ Тбилиси провели конференцию для обсуждения вопросов, связанных с деталями проведения учений, выбором локации, точным количеством участников, обмундированием и прочим. Процесс планирования продолжится в мае.

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Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки типа M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley.

В ходе учений, продолжительность которых пока не известна, военные будут выполнять разные боевые задания.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 марта, проходили совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и противоминной группы кораблей НАТО.