В Крыму упал с обрыва рейсовый автобус из России

В районе Алушты (Крым) упал с обрыва и перевернулся рейсовый автобус из России - травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации пресс-службы, у рейсового автобуса "Ростов-Ялта" внезапно отказали тормоза, когда он подъезжал к селу Изобильное. "На повороте автобус стало заносить и он, словно в крутом вестерне, лег на левые два колеса, - рассказывают очевидцы. - В это время навстречу ему летел микроавтобус "Соболь", который, ударив автобус, и спас его, вернув в вертикальное положение". После этого автобус унесло на узкую тропу, ведущую наверх, затем машина упала с шестиметрового обрыва и "легла на бок".

На место ДТП прибыли спасатели МЧС, вызванные проезжавшими мимо автомобилистами. Из 12-ти пассажиров 9 получили травмы различной степени тяжести, особенно сильно пострадали две пожилые женщины. Пострадавшие сейчас находятся в травматологии Алуштинской горбольницы.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сейчас на месте ДТП ведется следствие.