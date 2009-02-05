Размер выкупа за "Фаину" позволит пиратам окупить расходы

Размер выкупа, заплаченного сомалийским пиратам за освобождение украинского сухогруза "Фаина", позволит им окупить затраты на захват и удержание судна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

"Нам заплатили не очень большую сумму, ее хватит, чтобы покрыть расходы", - сообщил агентству по телефону главарь пиратов Сугуле Али (Sugule Ali), не уточняя сумму выкупа.