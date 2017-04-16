"Христос воскрес!": сегодня христиане празднуют Пасху (фоторепортаж)

Сегодня православные христиане и католики начинают отмечать главный праздник церковного года – Воскресение Христово. Дата, в которую отмечают Пасху, исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году она выпала на 16 апреля.

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С самого утра люди, согласно древнему обычаю, приветствуют друг друга" "Христос воскрес!", на что отвечают: "Воистину воскрес!".

Дню Светлого Христова Воскресения предшествует 40-дневный пост, который называется Великим.

Христианская Пасха была установлена апостолами вскоре после смерти Иисуса на кресте и его Воскресения. По преданию, она знаменует победу добра над злом, жизни над смертью.

Как писал святитель Григорий Богослов, Пасха – "праздников праздник и торжество торжеств", в котором христиане празднуют "само воскресение, не ожидаемое еще, но уже свершившееся, которое примиряет собой весь мир". По словам Святителя Иоанна Златоуста, "мы празднуем смерти умервщление".

В ночь на пасхальное воскресенье в храмах идет всенощная служба, а верующие освящают пасхальные корзины. Туда складывают пасхальные куличи, сливочное масло, сыр, домашние колбасы или запеченное мясо, соль, хрен и, обязательно, крашенки и писанки. Также принято класть в корзину веточку вечнозеленого растения, например, самшита. Накрывают корзину вышитым полотенцем. Перед освящением полотенце снимают и ставят зажженную свечу.

В пасхальную ночь христиане участвуют в Таинстве Причащения, которое является духовным центром праздника.