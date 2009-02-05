Суркис заполучил в спонсоры кита, на котором держится футбол

Федерация футбола Украины и компания Аdidas заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве до конца 2016 года, согласно которому Аdidas становится Официальным поставщиком спортивной экипировки для всех футбольных сборных Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, контракт подписали сегодня в Киеве президент ФФУ Григорий СУРКИС и председатель совета директоров Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.

“Мы сегодня меняем технического спонсора и сегодня в семью украинских брендов входит еще один, без сомнения, выдающийся бренд... Аdidas – это один из тех китов, на которых держится современный футбол”, - сказал Г.СУРКИС. Он отметил, что сам приезд в Украину топ-менеджера такой известной компании свидетельствует о том, какое значение Аdidas придает перспективам сотрудничества с украинским футболом.

С другой стороны, отметил президент ФФУ, подобное соглашение стало возможным только благодаря успехам украинских футбольных клубов в престижных европейских чемпионатах и высоким достижениям национальных сборных. “Еще 5-7 лет назад мы не были готовы к сотрудничеству с таким техническим спонсором, потому что не могли обеспечить ему адекватные предложения”, - отметил он.

Г.СУРКИС подчеркнул, что по контракту Аdidas обеспечит формой все 15 украинских футбольных сборных (национальные мужскую и женскую, молодежные, юношеские и девичьи, футзальную, по пляжному футболу, студенческую и с проблемами здоровья – УНИАН). А кроме того, отвечая на вопрос, президент ФФУ пообещал такую же форму и игрокам журналистской сборной по футболу.

По словам президента ФФУ, только на экипировку новый спонсор потратил около 1 млн. евро, но, кроме нее, соглашением предусмотрены финансовые бонусы со стороны компании за победу сборных на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Также Федерация футбола имеет право на получение 10% прибылей от общих продаж продукции.

Со своей стороны председатель совета директоров Аdidas Group Г.ХАЙНЕР заметил, что компания уже много достигла на украинском рынке и выразил убеждение, что сотрудничество с ФФУ позволит ей закрепить свои позиции в Украине. “Мы гордимся сотрудничеством с ФФУ и возможностью сделать свой вклад в развитие украинского футбола”, - сказал он, добавив, что Аdidas – это, в первую очередь, спортивный бренд.

Г.ХАЙНЕР сообщил, что футбольная форма выполнена в сине-желтых цветах из лучшего материала, который обеспечивает максимальное удобство и комфорт футболистам во время игры. Он также отметил, что дизайн формы будет несколько меняться ежегодно по согласию с Федерацией футбола. Кроме этого, по словам топ-менеджера компании, новая форма национальной сборной по футболу уже завезена в Украину и сегодня после обеда ее можно приобрести в фирменных магазинах Аdidas.

По поводу испытания новой экипировки украинскими футболистами, то национальная сборная выйдет на поле в форме Аdidas уже 10 февраля на Кипре в матче против сборной Словакии на 12-м Международном турнире Футбольной ассоциации Кипра.

В завершение церемонии подписания соглашения Г.СУРКИС и Г.ХАЙНЕР обменялись подарками. Президент ФФУ подарил гостю украинскую вышиванку с логотипом Федерации футбола и том “Кобзаря”, а председатель совета директоров Аdidas Group - новую футболку украинской сборной и “Золотую бутсу” производства Аdidas.

Справка УНИАН. Аdidas Group – немецкая компания, филиалы которой находятся в свыше 115 странах мира, а продукция реализовывается в более чем 160 странах. Собственная розничная сеть компании в Украине насчитывает свыше 100 магазинов.

Аdidas также сотрудничает с футбольными федерациями таких стран, как Аргентина, Франция, Германия, Россия и другими. В экипировке компании выступают “Челси”, “Милан”, “Ливерпуль” и ряд других известных клубов. Из отечественных можно назвать “Динамо” (Киев) и “Металлист” (Харьков).