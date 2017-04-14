В Одессе задержали сторонника "ЛДНР", который разыскивается Интерполом за убийство

В Одессе правоохранители задержали иностранца, находившегося в международном розыске за убийство, который также подозревается в причастности к террористическим группировкам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, вчера, 13 апреля, гражданина соседнего государства, который находился в международном розыске за убийство, задержали в ходе совместной операции сотрудники спецслужбы, полиции, миграционной службы и пограничники.

Отмечается, что злоумышленник пытался легализоваться в Украине с поддельным паспортом и водительскими правами на чужое имя, которые приобрел на оккупированной территории Донбасса.

Читайте такжеВ России заявили о задержании украинского "шпиона", его намерены передать в "ДНР"

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в ходе совместной спецоперации был обнаружен в Одессе гражданин одной из стран СНГ, который, находясь в розыске, легализовался в Украине с использованием чужих поддельных документов.

По оперативной информации правоохранителей, данный гражданин уже длительное время незаконно находится в Украине.

«В поле зрения правоохранителей он попал, когда занялся изготовлением и размещением на различных информресурсах информационной продукции сепаратистской направленности. Кроме того, его подозревают в причастности к террористическим группировкам», - отметили в секторе.

На основании оперативных данных, было принято решение о проведении обыска по месту жительства указанного лица.

«В результате обыска, у сторонника «ЛНР» и «ДНР» обнаружили и изъяли поддельный паспортный документ гражданина Украины на чужие установочные данные и поддельное водительское удостоверение», - добавили в управлении.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению причастности злоумышленника к незаконным вооруженным формированиям и истинной цели его прибытия в Одесскую область.

Также изучается информация о розыске указанного лица в странах СНГ.